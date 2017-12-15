محمد صلاح يوجه رسالة قوية لجماهير الأهلي من أجل دعم نجم الفريق

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قام الفرعون المصري والنجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر بتوجيه رسالة قوية للغاية إلي جماهير النادي الأهلي في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك من أجل دعم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

حيث قام النجم محمد صلاح بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “أتمنى من الجميع مساندة صالح جمعة.. فهو لاعب كبير سيفيد بكل تأكيد الكرة المصرية في حالة الوقوف بجواره وعدم التأثر بأمور ظالمة يتعرض لها مؤخراً”.

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وتأتي هذه الرسالة من طرف النجم محمد صلاح من أجل دعم النجم الواعد صالح جمعة، وذلك بسبب حملة الانتقادات الكبيرة التي يتعرض لها اللاعب في الفترة الماضية، إضافة إلي الضغوطات الكبيرة التي باتت عليه سواء من جانب جماهير النادي الأهلي أو من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الكابتن حسام البدري أو حتى من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

ومنذ مطلع الموسم الحالي تحديداً وجد النجم الواعد صالح جمعة صعوبات عديدة للغاية من أجل حجز مكان له في التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر، وذلك بسبب العديد من الأسباب ولعل من أبرزها هي وزنه الزائد بشكل دائم مما جعل الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي يستبعده دائماً من قائمة المارد الأحمر في جميع المباريات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الأفريقي.

وفي ظل الأزمات العديدة التي مر بها النجم الواعد صالح جمعة مؤخراً مع ناديه الأهلي، أشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بات يُفكر جدياً في التخلي عن اللاعب لمصلحة أحد الأندية الخليجية خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام الجديد 2018.

وهو ما جعل النجم محمد صلاح يقوم بتوجيه هذه الرسالة الداعمة للنجم الواعد صالح جمعة، وذلك من أجل الوقوف بجانبه سواء من طرف جماهير النادي أو من طرف إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني للمارد الأحمر.

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