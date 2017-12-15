تصريح ناري من محمد عواد بخصوص رحيله إلي الأهلي في يناير المقبل

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قام حارس المرمى الواعد محمد عواد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بالتعليق في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر الحالي على العديد من الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية، والتي أكدت بدورها اقتراب رحيله إلي صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

ولكن ومن خلال مقابلة تليفزيونية عقب نهاية مباراة الزمالك والإسماعيلي في مساء يوم أمس الخميس على شاشة قناة دي إم سي سبورتس نفى حارس المرمى محمد عواد تماماً كل الشائعات التي تحدثت حول إمكانية انتقاله إلي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل.

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حيث قال محمد عواد: “هذا الكلام بعيد تماماً عن الصحة، وأنا في نادي كبير كالأهلي والزمالك، ونسعى لتحقيق بطولة في الموسم الحالي من أجل إسعاد جماهيرنا الكبيرة، ومجلس إدارة النادي لن يقوم بالتفريط في أحد في يناير المقبل”.

ويُعتبر حارس المرمى محمد عواد واحداً من أفضل حراس المرمى في كرة القدم المصرية في الموسم الحالي حتى هذه اللحظة، ولعل أبرز دليل على ذلك هو المستوى الأكثر من رائع الذي يُقدمه رفقة فريقه الإسماعيلي مما ساهم في اعتلاء فريق الدراويش لصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مرور 14 جولة من عمر المسابقة.

ويبقى الهدف الرئيسي لحارس المرمى محمد عواد في الموسم الحالي هو استمرار تألقه رفقة فريقه على المستوى الفردي إضافة إلي فوزه إما بلقب الدوري المصري الممتاز أو لقب كأس مصر، وذلك حتى يتمكن من حجز مكان له في قائمة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

أما على الجانب المقابل وعلى الرغم من أن فريق الأهلي يمتلك في الوقت الحالي ثلاثة حراس مرمى على مستوى عالي وهم شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم، إلا أن جماهير النادي الأهلي لا تزال ترغب في ضم حارس مرمى صاحب مستوى عالي بقيمة وحجم النادي الأهلي وتاريخه العريق.

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