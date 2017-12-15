قرار هام من الجهاز الفني للإسماعيلي بعد الفوز على الزمالك

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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الفرنسي سيباستيان ديسابر قرار اً في غاية الأهمية في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك عقب الفوز الذي حققه فريق الدراويش على حساب مضيفه فريق الزمالك.

حيث قرر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة المدير الفني سيباستيان ديسابر منح كافة عناصر الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من عمر الشهر الحالي، على أن يعود الفريق من جديد للتدريبات الجماعية انطلاقاً من يوم غداً السبت وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام فريق طلائع الجيش.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة لفريق الإسماعيلي أمام ضيفه فريق طلائع الجيش في يوم الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب الإسماعيلية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الإسماعيلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراة القمة في مساء يوم أمس الخميس على حساب مضيفه فريق الزمالك بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقد سجل الهدف الوحيد لفريق الإسماعيلي في هذه المباراة المهاجم الكولومبي دييجو كالديرون في شوط المباراة الثاني، علماً بأن المهاجم الكولومبي قد تلقى البطاقة الحمراء أيضاً في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني من طرف حكم المباراة محمد فاروق.

ولكن ذلك لم يؤثر في نهاية المطاف على فوز فريق الدراويش في هذه المباراة الكبيرة، وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الإسماعيلي على صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، إلا أن فريق الإسماعيلي يُدرك جيداً أن هذه الوضعية تُعتبر مؤقتة وخاصة وأن مُلاحقه المباشر فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين.

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