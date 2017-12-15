تعرف على الأسماء المرشحة لخلافة نيبوشا في الزمالك

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بات الترقب كبيراً للغاية من جانب جماهير نادي الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك من أجل معرفة المدير الفني القادم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وخاصة بعد ما تمت إقالة المونتينيغري نيبوشا من منصبه كمديراً فنياً لفريق الزمالك بشكل رسمي عقب خسارته على يد فريق الإسماعيلي.

ومن المتوقع أن يقوم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لفريق الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة، علماً بأن هناك أربعة أسماء تحديداً مرشحة من أجل قيادة فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة، وهي المعلم حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر وفريق الزمالك.

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وأيضاً الفرنسي هوغو بروس المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون، إضافة إلي كلاً من البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الزمالك وأيضاً التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني السابق لفريق الترجي الرياضي التونسي، علماً بأن المعلم حسن شحاتة هو أبرز المرشحين نظراً لرغبة المستشار مرتضى منصور في مدير فني محلي وخاصة نظراً للخبرات الكبيرة التي يمتلكها الكابتن حسن شحاتة.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مساء يوم أمس الخميس على يد ضيفه فريق الإسماعيلي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 19 نقطة، ولكن من المتوقع أن يُغادر المركز الرابع دون أدنى شك مع نهاية جميع مباريات هذه الجولة الثالثة عشر، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل إن كل آمال فريق الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز باتت شبه معدومة.

ويأتي ذلك نظراً لأن الفارق بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين قد يصل إلي 15 نقطة كاملة مع نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي، علماً بأن موقعة كلاسيكو الكرة المصرية بين القطبين سوف تُقام في اليوم الثامن من شهر يناير المقبل من مطلع العام الجديد 2018.