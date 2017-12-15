نيبوشا يضع شرطاً أساسياً من أجل رحيله عن الزمالك

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وضع المونتينيغري نيبوشا المدير الفني المقال من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شرطاً أساسياً اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك من أجل رحيله عن نادي الزمالك وخاصة وأنه يرحل بدون رغبته أو بدون أن يقوم بتقديم استقالته بمعنى أصح.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد قرر إقالة المدير الفني نيبوشا من منصبه في يوم أمس الخميس عقب خسارته على يد فريق الإسماعيلي، ولكن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر أيضاً دفع شهر واحد فقط من قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقد نيبوشا مع نادي الزمالك.

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ولكن المونتينيغري نيبوشا وضع اليوم شرطاً أساسياً من أجل رحيله بالتراضي عن نادي الزمالك، وهو الحصول على قيمة شهرين من قيمة الشرط الجزائي للعقد والتي تصل قيمتها إلي مبلغ 80 ألف دولار وليس الحصول على مبلغ 40 ألف دولار فقط كما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مساء يوم أمس الخميس على يد ضيفه فريق الإسماعيلي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 19 نقطة، ولكن من المتوقع أن يُغادر المركز الرابع دون أدنى شك مع نهاية جميع مباريات هذه الجولة الثالثة عشر، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل إن كل آمال فريق الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز باتت شبه معدومة.

ويأتي ذلك نظراً لأن الفارق بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين قد يصل إلي 15 نقطة كاملة مع نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي، علماً بأن موقعة كلاسيكو الكرة المصرية بين القطبين سوف تُقام في اليوم الثامن من شهر يناير المقبل من مطلع العام الجديد 2018.

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