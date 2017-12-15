أسامة عرابي: نجحنا في الفوز بنقطة من فم الأسد

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قام الكابتن أسامة عرابي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بالتعليق على المباراة التي جمعت بين فريقه وبين منافسه فريق الأهلي في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي، والتي انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق على أرضية ملعب غزل المحلة.

وعقب نهاية المباراة مباشرة ومن خلال تصريحات صحفية أعرب الكابتن أسامة عرابي عن سعادته البالغة بالنقطة التي نجح فريقه في انتزاعها من فريق الأهلي واصفاً إياه ب”فم الأسد”، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن كل عناصر الفريق قدموا مستوى مميز للغاية طوال دقائق المباراة وقاموا بتنفيذ كل التعليمات التي قالها لهم الجهاز الفني.

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كما حرص أيضاً الكابتن أسامة عرابي على توجيه الشكر بشكل خاص إلي الكابتن خالد عيد المدير الفني السابق لفريق طنطا، مؤكداً في الوقت ذاته على أن مهمته داخل نادي طنطا لا تزال في غاية الصعوبة ومن المستحيل أيضاً تصحيح وضع الفريق بشكل سريع.

وقد سقط فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق الأهلي المهاجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة الحادية والأربعين، ولكن فريق طنطا نجح في تعديل النتيجة في نهاية المطاف في الدقيقة الحادية والستين.

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.