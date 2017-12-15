تعرف على موعد المباراة المقبلة للأهلي مع سموحة

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تعثر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من جديد وذلك عقب سقوطه في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي في فخ التعادل خارج أرضه أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة.

وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق الأهلي المهاجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة الحادية والأربعين، ولكن فريق طنطا نجح في تعديل النتيجة في نهاية المطاف في الدقيقة الحادية والستين.

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وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الأهلي تحضيراته من جديد انطلاقاً من يوم الأحد المقبل الموافق لليوم السابع عشر من عمر الشهر الحالي، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة المرتقبة والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق سموحة على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق سموحة في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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