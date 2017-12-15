حسام البدري يكشف عن أسباب التعادل مع طنطا

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قام الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعليق على المباراة التي جمعت بين فريقه وبين مضيفه فريق طنطا في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي، والتي انتهت على وقع التعادل بهدف لمثله لكل فريق.

وفي إطار تصريحات له من المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة مباشرة أكد الكابتن حسام البدري أن فريق الأهلي قد خسر نقطتين في غاية الأهمية في مشواره من أجل الحفاظ على اللقب، ولكن وفي الوقت ذاته شدد الكابتن حسام البدري على أن لقب الدوري المصري الممتاز سوف يذهب لخزائن النادي الأهلي في نهاية المطاف مثلما كان الحال في الموسم الماضي.

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كما أضاف أيضاً الكابتن حسام البدري في تصريحاته أنه متعجب تماماً من قرار حكم المباراة محمود البنا بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة جداً لفريق الأهلي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، مشيراً إلي أن الحكام دائماً ما يحصلون على الثناء والمدح من جانب الجميع في حالة عدم احتساب أي ركلة جزاء للمارد الأحمر.

أما عن السبب الرئيسي في تعثر فريق الأهلي فقد أكد الكابتن حسام البدري أن لاعبيه هم من يتحملوا هذه المسؤولية، مشدداً على أنه غير راض على الإطلاق على أداء لاعبيه من الناحية الهجومية وخاصة بسبب عدم القدرة على ترجمة الفرص التي تكون متاحة أمام المرمى، كما عبر أيضاً الكابتن حسام البدري عن غضبه الشديد من أداء الثلاثي أحمد الشيخ وباسم علي وأحمد عادل عبد المنعم في هذه المباراة.

وقد سقط فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق الأهلي المهاجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة الحادية والأربعين، ولكن فريق طنطا نجح في تعديل النتيجة في نهاية المطاف في الدقيقة الحادية والستين.

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

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