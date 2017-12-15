قرار هام من الجهاز الفني للأهلي بعد التعادل مع طنطا

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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الكابتن حسام البدري ومدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ قراراً في غاية الأهمية في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك بعد تعثر المارد الأحمر اليوم أمام مضيفه فريق طنطا.

حيث قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي توقيع عقوبة مالية على كل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومن خلال تصريحات صحفية أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن الجهاز الفني لفريق الأهلي قد تسامح مع اللاعبين عقب الخسارة الماضية التي تعرض لها الفريق على يد فريق مصر المقاصة، ولكنه أشار أيضاً في الوقت ذاته إلي أنه يجب شد اللاعبين بطريقة ما حتى يعود الفريق من جديد إلي المسار الصحيح.

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وقد سقط فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق الأهلي المهاجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة الحادية والأربعين، ولكن فريق طنطا نجح في تعديل النتيجة في نهاية المطاف في الدقيقة الحادية والستين.

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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