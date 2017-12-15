سيد عبد الحفيظ يكشف عن السبب الرئيسي وراء تعادل الأهلي مع طنطا

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كشف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي عن السبب الرئيسي وراء تعثر فريقه الأهلي، وذلك عقب سقوطه في فخ التعادل خارج أرضه أمام مضيفه العنيد فريق طنطا.

ومن خلال مقابلة تليفزيونية له أجراها مع شاشة قناة دي إم سي سبورتس مع الإعلامي محمد بركات نجم النادي الأهلي سابقاً في برنامج المقصورة عقب نهاية المباراة مباشرة، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن السبب الرئيسي وراء سقوط فريق الأهلي في فخ التعادل هو الأداء التحكيمي السئ من جانب حكم المباراة محمود البنا.

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كما أشار أيضاً في تصريحاته أن الحكم محمود البنا رفض احتساب ركلة جزاء واضحة وصريحة للغاية لفريق الأهلي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، مشدداً في ختام تصريحاته على أن هناك بعض الأمور الفنية الخاطئة ظهرت على الفريق في المباراة وسوف يتم إصلاحها في التدريبات المقبلة.

وقد سقط فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق الأهلي المهاجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة الحادية والأربعين، ولكن فريق طنطا نجح في تعديل النتيجة في نهاية المطاف في الدقيقة الحادية والستين.

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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