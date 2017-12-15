فاروق جعفر ينتقد ثنائي الأهلي بعد التعادل مع طنطا

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قام الكابتن فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقاً ومحلل قناة دي إم سي سبورتس حالياً بالتعليق في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي على تعثر فريق الأهلي، وذلك عقب سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه العنيد فريق طنطا.

وفي إطار تصريحات له عقب نهاية المباراة مباشرة من خلال تواجده في الاستوديو التحليلي للمباراة، قام الكابتن فاروق جعفر بتوجيه انتقادات لاذعة وشديدة إلي كلاً من ثنائي فريق الأهلي عبدالله السعيد وجونيور أجايي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن سوء الحالة الفنية لهما كان أحد الأسباب الرئيسية في تعثر فريق الأهلي في هذه المباراة.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن فريق الأهلي افتقد في مباراة اليوم بشكل عام إلي الانسجام في كامل خطوطه، مؤكداً أيضاً أن فريق الأهلي فشل في استغلال العديد من الفرص الخطيرة التي سنحت له في هذه المباراة.

وقد سقط فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق الأهلي المهاجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة الحادية والأربعين، ولكن فريق طنطا نجح في تعديل النتيجة في نهاية المطاف في الدقيقة الحادية والستين.

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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