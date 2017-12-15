حكم دولي سابق يُعلق على ركلة الجزاء التي طالب بها الأهلي أمام طنطا

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قام الحكم الدولي السابق ياسر عبد الرؤوف بالتعليق في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي عن ركلة الجزاء التي طالب بها فريق الأهلي وخاصة الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك في المباراة التي تعثر فيها المارد الأحمر أمام فريق طنطا.

ومن خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج ستاد الأهلي أكد الحكم الدولي السابق ياسر عبد الرؤوف أن ركلة الجزاء التي طالب بها فريق الأهلي غير متواجدة على الإطلاق وليس لها أي أساس من الصحة، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن التعمد من جانب لاعب فريق طنطا لم يكن متواجداً تماماً أثناء لمس الكرة باليد، كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن التعمد هو السبب الوحيد الذي يدفع أي حكم لاحتساب ركلة جزاء في هذه الحالة.

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وقد سقط فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق الأهلي المهاجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة الحادية والأربعين، ولكن فريق طنطا نجح في تعديل النتيجة في نهاية المطاف في الدقيقة الحادية والستين.

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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