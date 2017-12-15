مرتضى منصور يشن هجوماً حاداً من جديد على هاني العتال

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قام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً بشن هجوم حاد من جديد اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي على هاني العتال الفائز بمنصب نائب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية للقلعة البيضاء.

وفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اليوم في مقر نادي الزمالك، أكد المستشار أن لن يجلس على الإطلاق مع هاني العتال على طاولة واحدة في اجتماع مجلس الإدارة، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه لا يفعل ذلك تماماً من أجل نجله أحمد مرتضى منصور كما قال هاني العتال في يوم أمس الخميس.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً في المؤتمر الصحفي أكد المستشار مرتضى منصور بأنه قد تم تجميد نشاط هاني العتال تماماً داخل نادي الزمالك، وذلك حتى تقوم المحكمة بإصدار قرارها النهائي بشأن تزوير عضويته لنادي الزمالك، علماً بأن المؤتمر الصحفي قد تم عقده في الأساس من أجل تحديد مستقبل المونتينيغري نيبوشا في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد خسارته أمام فريق الإسماعيلي.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مساء يوم أمس الخميس على يد ضيفه فريق الإسماعيلي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 19 نقطة، ولكن من المتوقع أن يُغادر المركز الرابع دون أدنى شك مع نهاية جميع مباريات هذه الجولة الثالثة عشر، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل إن كل آمال فريق الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز باتت شبه معدومة.

ويأتي ذلك نظراً لأن الفارق بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين قد يصل إلي 15 نقطة كاملة مع نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي، علماً بأن موقعة كلاسيكو الكرة المصرية بين القطبين سوف تُقام في اليوم الثامن من شهر يناير المقبل من مطلع العام الجديد 2018.

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