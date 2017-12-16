تعرف على مصير المونتينيغري نيبوشا مع نادي الزمالك

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً عن مستقبل المونتينيغري نيبوشا في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي في مقر نادي الزمالك.

وفي سياق المؤتمر الصحفي أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مصير المدير الفني نيبوشا سوف يتم حسمه اليوم السبت الموافق لليوم السادس عشر من عمر الشهر الحالي، وذلك بناءً على قرار من الكابتن إسماعيل يوسف وخاصة بعدما تولى ملف الإشراف على كرة القدم في نادي الزمالك.

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وبذلك تبقى جماهير نادي الزمالك في حالة ترقب كبيرة خلال الساعات القليلة القادمة من أجل معرفة مصير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وخاصة بعدما ترددت العديد من الأنباء في وسائل الإعلام والصحف المصرية حول اقتراب رحيل نيبوشا من نادي الزمالك والتعاقد بدلاً منه مع مدير فني جديد.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مساء يوم أمس الخميس على يد ضيفه فريق الإسماعيلي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 19 نقطة، ولكن من المتوقع أن يُغادر المركز الرابع دون أدنى شك مع نهاية جميع مباريات هذه الجولة الثالثة عشر، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل إن كل آمال فريق الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز باتت شبه معدومة.

ويأتي ذلك نظراً لأن الفارق بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين قد يصل إلي 15 نقطة كاملة مع نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي، علماً بأن موقعة كلاسيكو الكرة المصرية بين القطبين سوف تُقام في اليوم الثامن من شهر يناير المقبل من مطلع العام الجديد 2018.

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