رد فعل قوي من هاني العتال على تصريحات مرتضى منصور وهجومه عليه

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قام هاني العتال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقاً وأيضاً الفائز بمنصب نائب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية للنادي بالرد في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي على الهجوم الحاد عليه من طرف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً.

حيث قام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشن هجوم حاد على هاني العتال في مساء يوم أمس الجمعة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر نادي الزمالك من أجل الحديث حول مستقبل المونتينيغري نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

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ولكن المستشار مرتضى منصور استغل هذا المؤتمر الصحفي لكي يشن هجوماً جديداً على هاني العتال في ظل الأزمة الكبيرة بين الطرفين منذ الانتخابات الماضية لنادي الزمالك، وفي إطار حديثه أكد المستشار مرتضى منصور أنه قد تم تجميد نشاط هاني العتال داخل نادي الزمالك وذلك حتى يتم إصدار حكم المحكمة بشأن عضويته المزورة.

وعقب نهاية المؤتمر الصحفي قام هاني العتال بالرد على ذلك الهجوم من خلال تصريحات صحفية لجريدة الأهرام الرياضية المصرية، حيث أكد هاني العتال أن المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار مرتضى منصور إضافة إلي اجتماع مجلس الإدارة يُعتبر باطل من كافة اللوائح والقوانين.

كما أضاف أيضاً هاني العتال في تصريحاته أنه متعجب تماماً من المستشار مرتضى منصور، وخاصة بعدما أكد عقب نهاية المباراة أمام فريق الإسماعيلي بأنه ليس رئيساً لنادي الزمالك في الوقت الحالي، ولكن وبعدها بيوم واحد يقوم بعقد اجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة دون حضور نائب رئيس النادي الذي قامت الجمعية العمومية لنادي الزمالك بانتخابه.

ومن جهتها قامت وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز بالتدخل أخيراً في الأزمة في مساء يوم أمس الجمعة أيضاً، حيث أعلمت وزارة الشباب والرياضة مجلس إدارة نادي الزمالك بأن أمامه مهلة أسبوعين من أجل حل المشكلة قبل أن تقوم بالتدخل بنفسها من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة.

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