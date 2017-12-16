الأهلي يبدأ اليوم تحضيراته دون راحة استعداداً لمبارته القادمة أمام سموحة

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انطلاقاً من اليوم السبت الموافق لليوم السادس عشر من شهر ديسمبر الحالي تحضيراته على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة أمام ضيفه فريق سموحة.

وسوف ينطلق مران المارد الأحمر اليوم بدءاً من الساعة الثالثة عصراً، علماً بأن المران سوف يشهد حضور جميع اللاعبين حتى المصابين من أجل مواصلة برامجهم التأهيلية تمهيداً لعودة كلاً منهم من الإصابة والمشاركة من جديد مع الفريق في الفترة المقبلة، ومن أبرز غيابات فريق الأهلي في الفترة الماضية محمد الشناوي ورامي ربيعة وسعد الدين سمير وعلي معلول وهشام محمد ومروان محسن.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق سموحة في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد سقط يوم أمس الجمعة في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق الأهلي المهاجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة الحادية والأربعين، ولكن فريق طنطا نجح في تعديل النتيجة في نهاية المطاف في الدقيقة الحادية والستين.

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

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