إسماعيل يوسف يحسم مصير نيبوشا مع نادي الزمالك

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حسم الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على لجنة الكرة بالنادي في ساعة متأخرة من صباح اليوم السبت الموافق لليوم السادس عشر من شهر ديسمبر الحالي مصير المونتينيغري نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً قد أكد أن الكابتن إسماعيل يوسف هو من سيتولى حسم مستقبل المدرب نيبوشا مع نادي الزمالك على أن يتم الإعلان عن القرار النهائي اليوم السبت، ولكن الكابتن إسماعيل يوسف لم يتأخر كثيراً في قراره بعد ما اجتمع مع نيبوشا في ساعة متأخرة من صباح اليوم السبت.

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وعقب نهاية الاجتماع أكد الكابتن إسماعيل يوسف أن المونتينيغري نيبوشا سوف يستمر في منصبه كمديراً فنياً لفريق الزمالك في الفترة المقبلة، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه لن تتم إضافة أي عناصر جديدة إلي الجهاز الفني الخاص به، كما أضاف أيضاً أنه سوف يقود مران الفريق اليوم من أجل الاستعداد للمباراة المقبلة أمام فريق الاتحاد السكندري.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه فريق الإسماعيلي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 19 نقطة، ولكن من المتوقع أن يُغادر المركز الرابع دون أدنى شك مع نهاية جميع مباريات هذه الجولة الثالثة عشر، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل إن كل آمال فريق الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز باتت شبه معدومة.

ويأتي ذلك نظراً لأن الفارق بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين قد يصل إلي 15 نقطة كاملة مع نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي، علماً بأن موقعة كلاسيكو الكرة المصرية بين القطبين سوف تُقام في اليوم الثامن من شهر يناير المقبل من مطلع العام الجديد 2018.

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