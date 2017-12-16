تعرف على السبب الحقيقي وراء حضور الخطيب لنهائي مونديال الأندية

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كشفت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم السادس عشر من شهر ديسمبر الحالي عن السبب الرئيسي وراء سفر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حالياً إلي دولة الإمارات العربية المتحدة بداعي حضوره في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية في مساء اليوم.

حيث تلقى الكابتن محمود الخطيب دعوة رسمية من جانب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم منذ أيام قليلة فقط، وذلك من أجل الحرص على تواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة لكي يُتابع المباراة النهائية لمونديال الأندية في مساء اليوم، والذي سوف يجمع بين فريق ريال مدريد الإسباني ومنافسه فريق غريميو البرازيلي على أرضية ملعب الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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ولكن التقارير أشارت إلي أن ذلك ليس هو السبب الحقيقي والوحيد فقط وراء تواجد الكابتن محمود الخطيب في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكدت التقارير إلي أن الكابتن محمود الخطيب سوف يتفاوض مع إحدى الشركات الراعية العالمية وذلك من أجل تمويل ملعب الأهلي الجديد والذي باتت جماهير النادي الأهلي تحلم بإنشائه في أسرع وقت ممكن.

كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب سوف يقوم بدعوة الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، وذلك من أجل حضور المباراة الودية العالمية والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد في نهاية شهر ديسمبر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وعلى صعيد آخر كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد سقط يوم أمس الجمعة في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

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