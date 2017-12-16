نجم تونس الواعد يرغب في الانضمام للنادي الأهلي في يناير المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم السادس عشر من شهر ديسمبر الحالي أن النجم التونسي الواعد ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي يرغب في الرحيل إلي صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلي أن النجم التونسي الواعد ولاعب خط الوسط الدولي محمد أمين بن عمر قد أعرب عن رغبته في الانتقال إلي صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام الجديد 2018، كما أضافت التقارير أيضاً إلي أن وكيل اللاعب التونسي قد عرض الأمر على الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في انتظار الحصول على موافقة الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي.

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وعلى الرغم من هذه الأنباء الصادرة من بعض الصحف المصرية، إلا أنها من المحتمل أن تكون مجرد شائعات بنسبة كبيرة للغاية وذلك نظراً لما يمتلكه اللاعب الواعد محمد أمين بن عمر من إمكانيات أكثر رائعة، والتي تجعله يحلم ليس فقط بالانتقال إلي صفوف النادي الأهلي ولكن بالانتقال إلي أحد الأندية الكبيرة في القارة الأوروبية.

ولعل الأمر الذي سوف يؤخر أيضاً اللاعب محمد أمين بن عمر في اتخاذ قرار متسرع مثل رحيله عن ناديه الحالي النجم الساحلي في الميركاتو الشتوي المقبل، هو أنه سوف يُشارك رفقة منتخب بلاده تونس في المونديال المقبل على أرض روسيا والذي سوف يُقام في صيف العام المقبل 2018 أي عقب نهاية الموسم الحالي.

وهو ما يعني أن كل أعين أندية العالم سوف تكون مسلطة عليه وبالتالي سوف تكون الفرصة سانحة ومثالية أمامه من أجل خوض تجربة الاحتراف في نادي أوروبي كبير وخاصة في حالة تألقه في المونديال أي أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله، علماً بأن معظم اللاعبين على مستوى العالم بأكمله ينتظرون المونديال كل أربعة سنوات من أجل الحصول على فرصة من أجل تحسين وضعهم سواء على المستوى المادي أو على المستوى الاحترافي.

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