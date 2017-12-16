رئيس لجنة الحكام يُعلق على ركلة الجزاء التي طالب بها الأهلي أمام طنطا

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قام الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام حالياً بالاتحاد المصري لكرة القدم بالتعليق اليوم السبت الموافق لليوم السادس عشر من شهر ديسمبر الحالي على ركلة الجزاء التي طالب بها فريق الأهلي في مباراته يوم أمس الجمعة أمام مضيفه فريق طنطا.

وفي إطار تصريحات صحفية له اليوم أكد الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح أن فريق الأهلي ليس لديه أي ركلة جزاء على الإطلاق في مباراته أمام فريق طنطا، مشيراً في الوقت ذاته بطريقة ساخرة أن قوانين التحكيم في كرة القدم لم تتغير بعد، كما أشاد أيضاً في ختام تصريحاته بأداء وقرارات حكم المباراة محمود البنا وخاصة قراره بعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة فريق الأهلي.

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وكان فريق الأهلي قد سقط يوم أمس الجمعة في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق الأهلي المهاجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة الحادية والأربعين، ولكن فريق طنطا نجح في تعديل النتيجة في نهاية المطاف في الدقيقة الحادية والستين.

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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