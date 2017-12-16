تعرف على النجوم العرب الذين تأكدت مشاركتهم في ودية الأهلي وأتلتيكو مدريد

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يترقب عشاق وجماهير النادي الأهلي المباراة الودية العالمية التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك في اليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي في إطار مباراة ودية تحت عنوان السلام ضد الإرهاب.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد قام بتوجيه الدعوة إلي 6 نجوم عربية من أجل المشاركة مع فريق الأهلي في هذا المهرجان الاحتفالي الكبير على أرض جمهورية مصر العربية وتحديداً على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

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ومن جهته قام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بالرد على هذه الدعوة بخصوص لاعبيه من دولة الإمارات، حيث أكد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مشاركة كلاً من الثلاثي عمر عبد الرحمن وأحمد خليل وإسماعيل مطر مع فريق الأهلي في هذه المباراة الودية العالمية.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط يوم أمس الجمعة في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق الأهلي المهاجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة الحادية والأربعين، ولكن فريق طنطا نجح في تعديل النتيجة في نهاية المطاف في الدقيقة الحادية والستين.

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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