خطوة هامة من مجلس الخطيب لم يتوقعها أي أحد

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم السادس عشر من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يُفكر في القيام بخطوة في غاية الأهمية خلال الأيام القليلة القادمة وهو الأمر الذي لم ولن يتوقعه أي أحد سواء من داخل النادي الأهلي أو حتى من خارجه.

حيث أشارت المصادر إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يُفكر جدياً في الاستعانة بنجوم النادي الأهلي السابقين من أجل خدمة النادي الأهلي في المستقبل، حيث يرغب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في إنشاء أكاديميات للنادي الأهلي داخل عدة دول أفريقية وعلى رأسها كلاً من دولة غانا ودولة أنجولا ودولة تونس.

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ونتيجة لذلك سوف يقوم مجلس إدارة النادي الأهلي بالاستعانة بنجومه السابقة من أجل المساهمة في تطوير النادي الأهلي واكتشاف لاعبين أفارقة وعرب من طراز رفيع، علماً بأن النجوم السابقة التي سوف يستعين بها مجلس إدارة النادي الأهلي هم كلاً من الأنجولي أمادو فلافيو وأيضاً جيلبرتو إضافة إلي التونسي أنيس بوجلبان والغاني أحمد فيلكس.

ولا تُعد هذه الخطوة الأولى أو الوحيدة فقط من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وكل ذلك من أجل إعادة النادي الأهلي إلي مكانته الطبيعية على مستوى القارة الأفريقية بشكل خاص وعلى مستوى العالم بشكل عام، ولعل المباراة الودية القادمة العالمية أمام فريق أتلتيكو مدريد الإسباني سوف تُعيد النادي الأهلي من جديد إلي سابق عهده من ناحية خوض هذه المباريات الكبيرة.

أما الهدف الأسمى الذي تسعى إليه مجلس إدارة النادي الأهلي فهو إنشاء ملعب الأهلي الجديد، والذي سوف يُشكل نقلة نوعية وكبيرة للنادي الأهلي والتي سوف تتلائم كثيراً مع تاريخ النادي الأهلي العريق، علماً بأن ملعب الأهلي الجديد سوف ينتهي تقريباً ويُصبح جاهزاً في خلال السنوات الأربعة المقبلة.

ومن جانبه يتواجد الكابتن محمود الخطيب اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل حضور نهائي مونديال الأندية بين فريقي ريال مدريد الإسباني ومنافسه غريميو البرازيلي، ولكن وفي الوقت ذاته من أجل الدخول في مفاوضات مع إحدى الشركات الراعية العالمية من أجل تمويل ملعب الأهلي الجديد.