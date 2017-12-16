قرار هام ورسمي من وزارة الداخلية بخصوص مباراة الأهلي مع أتلتيكو مدريد

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اتخذت وزارة الداخلية قراراً في غاية الأهمية اليوم السبت الموافق لليوم السادس عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك بخصوص المباراة الودية العالمية والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في اليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي.

حيث وافقت وزارة الداخلية بشكل رسمي على طلب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك بحضور 60 ألف مشجع أهلاوي في مدرجات ملعب برج العرب من أجل مشاهدة مباراة المهرجان العالمي بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد، علماً بأن هذه المباراة الودية تُقام تحت عنوان السلام ضد الإرهاب وهو ما دفع وزارة الداخلية على الموافقة على طلب النادي الأهلي.

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وفي السياق ذاته من المقرر أن يُعلن النادي الأهلي خلال ال48 ساعة المقبلة عن أسعار تذاكر المباراة إضافة إلي موعد طرحها عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، علماً بأن مصادر مقربة من مجلس إدارة النادي الأهلي قد أكدت بدورها أن أسعار التذاكر سوف تكون مناسبة لكل جماهير النادي الأهلي وليس مثلما تردد في بعض وسائل الإعلام.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط يوم أمس الجمعة في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق الأهلي المهاجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة الحادية والأربعين، ولكن فريق طنطا نجح في تعديل النتيجة في نهاية المطاف في الدقيقة الحادية والستين.

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

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