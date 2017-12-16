تعرف على القناة الوحيدة والمجانية الناقلة لمباراة الأهلي مع أتلتيكو مدريد

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يترقب عشاق النادي الأهلي وجماهيره المباراة الودية العالمية التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، والتي سوف تُقام في اليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ومن المقرر أن تكون هذه المباراة الودية العالمية منقولة مباشرة وبشكل حصري على قناة مصرية واحدة فقط ولكنها مجانية وهي قناة النادي الأهلي، والتي سوف تُخصص بدورها تغطية إعلامية كبيرة حتى تليق بحجم هذه المباراة التاريخية، علماً بأن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أكد في الفترة الماضية أن هذه المباراة سوف تكون بمثابة احتفالية كبيرة.

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وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن بدوره أن هذه المباراة سوف تُقام تحت عنوان السلام ضد الإرهاب، وذلك من أجل التأكيد على دور المؤسسات الرياضية في دعم الدولة في مختلف الجهات، علماً بأن المباراة تأتي تحت رعاية تركي آل شيخ رئيس الهيئة الرياضية بالسعودية.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط يوم أمس الجمعة في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق الأهلي المهاجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة الحادية والأربعين، ولكن فريق طنطا نجح في تعديل النتيجة في نهاية المطاف في الدقيقة الحادية والستين.

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة لفريق الأهلي في مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك حينما يستقبل نظيره فريق سموحة على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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