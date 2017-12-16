الأهلي يُرسل دعوة رسمية إلي نجم الزمالك السابق من أجل المشاركة في ودية أتلتيكو مدريد

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يترقب عشاق النادي الأهلي وجماهيره المباراة الودية العالمية التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في اليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وفي سياق هذه المباراة المرتقبة والمنتظرة أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب دعوة رسمية إلي النجم محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الزمالك سابقاً ولاعب نادي اتحاد جدة السعودي حالياً، وذلك من أجل المشاركة مع فريق الأهلي في هذه المباراة المرتقبة مثله مثل العديد من النجوم الأخرى العربية.

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وبذلك ينضم النجم محمود عبد المنعم كهربا إلي العديد من النجوم العربية التي تمت دعوتها من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي من أجل المشاركة مع فريق الأهلي في هذه المباراة، ويأتي على رأس هؤلاء النجوم كلاً من حسام غالي وفهد المولد وإسماعيل مطر وأحمد خليل وعمر عبد الرحمن وسيد ضياء وإسماعيل عبد اللطيف.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط يوم أمس الجمعة في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق الأهلي المهاجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة الحادية والأربعين، ولكن فريق طنطا نجح في تعديل النتيجة في نهاية المطاف في الدقيقة الحادية والستين.

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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