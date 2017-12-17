قرار هام من لجنة المسابقات بخصوص مباراة الأهلي مع بتروجيت

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اتخذت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين قراراً هاماً للغاية اليوم الأحد الموافق لليوم السابع عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك بخصوص مع المباراة التي تجمع بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين نقل المباراة التي تجمع بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت إلي ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية بدلاً من ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وإضافة لذلك أيضاً تقديم موعد انطلاقها لمدة ساعة كاملة لتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة بدلاً من الساعة السابعة.

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ويأتي ذلك التعديل بسبب المباراة الودية العالمية التي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في اليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، علماً بأن مباراة الأهلي مع بتروجيت سوف تُقام في اليوم التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمعه بضيفه فريق سموحة في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

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