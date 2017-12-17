خطوات هامة من أبو ريدة قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل

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قام المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بالعديد من الخطوات الهامة للغاية، وذلك قبيل انطلاقة مونديال روسيا المقبل والذي سوف يشهد عودة منتخب الفراعنة من جديد بعد غياب دام 28 عاماً عن أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله.

وفي إطار تصريحات له في مساء يوم أمس السبت من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة صدى البلد أكد هاني أبو ريدة أنه سوف يكون رئيساً لبعثة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، كما أكد أيضاً أن منتخب البرتغال سوف يواجه منتخب مصر ودياً في شهر مارس المقبل.

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وأضاف أيضاً في تصريحاته أنه غير راض تماماً عن زي المنتخب المصري في المونديال المقبل وهو الأمر الذي لا يُمكن تغييره، كما شدد أيضاً في ختام حديثه أن المفاوضات مستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك من أجل زيادة حصة المنتخب المصري من تذاكر المونديال، علماً بأن الإجراءات الأمنية المشددة في دولة روسيا وخاصة في المونديال سوف تجعل حضور الجماهير المصرية في المباريات شاقاً للغاية.

وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.