الأهلي ينفي شائعات اقترابه من ضم حارس مرمى في يناير المقبل

Advertisements

كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم السابع عشر من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد نفى تماماً رغبته في ضم حارس مرمى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الميركاتو الشتوي المقبل مثلما تردد في بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية في الآونة الأخيرة.

حيث أشارت المصادر إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد أكد بأن فريق الأهلي يمتلك في الوقت الحالي ثلاثة من أفضل حراس مرمى كرة القدم المصرية وهم شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم، وذلك رداً على الشائعات التي أكدت اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع حارس مرمى فريق إنبي الواعد علي لطفي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

Advertisements

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق سموحة في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

إقرأ أيضاً: تعرف على موعد عودة مروان محسن إلي الملاعب من جديد