محمد صلاح يستمر في تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول في موسم استثنائي

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واصل الفرعون المصري والنجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي تحطيم الأرقام القياسية من جديد مع ناديه، وذلك بعدما ساهم اليوم الأحد الموافق لليوم السابع عشر من شهر ديسمبر الحالي في تحقيق فريقه فوزاً عريضاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق بورنموث بأربعة أهداف مقابل لا شئ.

وقد نجح الفرعون محمد صلاح في هذه المباراة في تسجيل الهدف الثالث لمصلحة فريقه في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فيتاليتي، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك رفع الفرعون محمد صلاح رصيد أهدافه الشخصية مع فريق ليفربول في الموسم الحالي إلي أربعة عشر هدفاً على صعيد مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليُعزز بذلك صدارته في ترتيب الهدافين في البريمرليغ وذلك على الرغم من وجود مهاجمين من العيار الثقيل في أقوى دوري على مستوى العالم بأكمله مثل سيرخيو أغويرو وهاري كين ولوكاكو وإبراهيموفيتش.

بينما رفع الفرعون محمد صلاح رصيد أهدافه الشخصية مع ليفربول في الموسم الحالي إلي عشرين هدفاً على مستوى جميع المسابقات قبل فترة أعياد الميلاد، وبذلك يُعادل رقم المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز حينما كان لاعباً في صفوف نادي ليفربول وذلك تحديداً في موسم 2013 / 2014 م.

وكان الفرعون المصري محمد صلاح قد انتقل إلي صفوف نادي ليفربول في الصيف الماضي قادماً من صفوف نادي روما الإيطالي وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 42 مليون يورو، مما أثار العديد من التساؤلات حول أحقية النجم محمد صلاح بهذه الأموال الطائلة.

ولكن ومنذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة أثبت الفرعون محمد صلاح أنه يستحق أكثر بكثير من هذه الأموال، ولعل أبرز دليل على ذلك أنه سجل 20 هدفاً حتى هذه اللحظة رفقة فريقه مما جعله المعشوق الأول لدى جماهير نادي ليفربول.

وإضافة لذلك أيضاً نجح الفرعون محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر نوفمبر الماضي، كما بات قريباً للغاية أيضاً من الفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الحالي 2017 م من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بينما فاز أيضاً بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الحالي 2017 من هيئة الإذاعة البريطانية BBC.