تعرف على نصيحة سيد معوض للنجم الواعد أحمد الشيخ

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليومية على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق سموحة في يوم الأربعاء المقبل.

وعلى هامش مران المارد الأحمر اليوم الأحد قام الكابتن سيد معوض مدرب فريق الأهلي بتوجيه النصيحة إلي النجم الواعد أحمد الشيخ، حيث طلب الكابتن سيد معوض من النجم الواعد أحمد الشيخ أن لا يستسلم للوضعية الحالية له مع النادي الأهلي بعدما بات حبيساً على مقاعد البدلاء منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة.

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كما طالبه أيضاً بضرورة التركيز في الفترة القادمة وخاصة في تدريبات الفريق، حتى يتمكن من إقناع الجهاز الفني بقدرته على المشاركة بصفة أساسية مع المارد الأحمر في المباريات المقبلة، ويأتي ذلك خاصة في ظل الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها النجم الواعد أحمد الشيخ عقب مشاركته الماضية مع الفريق من طرف الكابتن حسام البدري.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق سموحة في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

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