تعرف على موقف نادي النصر السعودي من مشاركة حسام غالي في ودية أتلتيكو مدريد

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كشفت مصادر صحفية سعودية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالي عن موقف مجلس إدارة نادي النصر السعودي، وذلك بخصوص الدعوة التي تلقاها قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وهو النجم حسام غالي من أجل المشاركة في المباراة الودية العالمية التي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

حيث أشارت المصادر إلي أن مجلس إدارة نادي النصر قد وافق بشكل رسمي على مشاركة النجم حسام غالي في المباراة الودية العالمية التي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد، ولعل ما ساهم في ذلك الأمر أن المباراة سوف تُقام في اليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي وبالتالي سوف تكون هي الفترة التي يتوقف فيها الدوري السعودي مما يعني أن فريق النصر لن يخوض أي مباريات على الإطلاق.

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وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أرسل الدعوة إلي النجم حسام غالي من أجل المشاركة مع المارد الأحمر في الاحتفالية الكبيرة التي يُقيمها النادي تحت شعار السلام ضد الإرهاب، علماً بأن مجلس إدارة النادي الأهلي قد أرسل الدعوة أيضاً إلي العديد من النجوم العربية الأخرى من أجل المشاركة في هذه المباراة.

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق سموحة في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..