الزمالك يواصل تحضيراته استعداداً لمباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليومية في مقر النادي بميت عقبة تحت قيادة مديره الفني المونتينيغري نيبوشا، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم الأربعاء المقبل.

ومن جهته قرر المدير الفني نيبوشا أن يُجري فريقه مرانه اليوم الإثنين في مقر النادي على ملعب حلمي زامورا، على أن يختتم تدريباته في العاصمة المصرية القاهرة في يوم غداً الثلاثاء ومن ثم يتجه بعدها مباشرة إلي مدينة الإسكندرية من أجل خوض المباراة يوم الأربعاء.

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ولا شك أن المباراة تُعتبر مصيرية بالنسبة للمدير الفني نيبوشا مع نادي الزمالك، وفي حالة حقق الفريق أي نتيجة أخرى غير الانتصار فسوف يقوم مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بإقالته والبدء في عملية البحث عن بديل له في أسرع وقت ممكن وخاصة في ظل النتائج السلبية الكثيرة التي حققها الفريق منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة وربما أبرز دليل على ذلك أنه يتواجد في المركز الخامس في ترتيب الدوري.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه فريق الإسماعيلي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 19 نقطة، وذلك في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل إن كل آمال فريق الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز باتت شبه معدومة بنسبة كبيرة للغاية.

ويأتي ذلك نظراً لأن الفارق بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين قد يصل إلي 15 نقطة كاملة مع نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي، علماً بأن موقعة كلاسيكو الكرة المصرية بين القطبين سوف تُقام في اليوم الثامن من شهر يناير المقبل من مطلع العام الجديد 2018.