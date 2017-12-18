نجم الزمالك يرفض تماماً فكرة رحيله إلي الإسماعيلي في يناير المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد رفض تماماً فكرة رحيله إلي نادي الإسماعيلي في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك في ظل العرض الذي قدمه مجلس إدارة نادي الإسماعيلي من أجل التعاقد معه في شهر يناير المقبل.

حيث أشارت التقارير إلي أن المهاجم الواعد خالد قمر لاعب فريق الزمالك لا يرغب تماماً في الانتقال إلي صفوف نادي الإسماعيلي وذلك سواء في حالة البيع النهائي أو حتى على سبيل الإعارة، وذلك لرغبة اللاعب في إثبات نفسه رفقة فريقه الزمالك في الفترة المقبلة مع العلم بأن خالد قمر لم يحصل على أي فرصة على الإطلاق من طرف المدير الفني للفريق نيبوشا من أجل المشاركة مع الفريق منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة.

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وعلى صعيد آخر يستعد فريق الزمالك لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي في مدينة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه فريق الإسماعيلي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 19 نقطة، وذلك في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل إن كل آمال فريق الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز باتت شبه معدومة.

ويأتي ذلك نظراً لأن الفارق بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين قد يصل إلي 15 نقطة كاملة مع نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي، علماً بأن موقعة كلاسيكو الكرة المصرية بين القطبين سوف تُقام في اليوم الثامن من شهر يناير المقبل من مطلع العام الجديد 2018.

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