تعرف على شرط الفرنسي ديسابر من أجل استمرار منافسة الإسماعيلي على لقب الدوري

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كشف الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم السابع عشر من شهر ديسمبر الحالي عن الشرط الأساسي من أجل استمرار فريق الإسماعيلي في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي رفقة فريق الأهلي.

فمن خلال تصريحات له عبر شاشة قناة أون سبورت أكد الفرنسي سيباستيان ديسابر أن فريق الإسماعيلي يحتاج إلي تدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وتحديداً التعاقد مع مهاجم صريح ومتميز وذلك حتى يتمكن فريق الدراويش من الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

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ويأتي ذلك الطلب من جانب المدير الفني سيباستيان ديسابر نظراً لأن فريق الدراويش لا يمتلك في الوقت الحالي سوى مهاجم واحد فقط من الطراز الرفيع وهو المهاجم الكولومبي دييجو كالديرون، وفي ختام تصريحاته شدد المدير الفني سيباستيان ديسابر على ضرورة الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وعدم التفريط في أي لاعب في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويستعد فريق الإسماعيلي لمباراته المقبلة والمرتقبة والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة المرتقبة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الإسماعيلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق الزمالك بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في مباراة القمة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي جاءت في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الإسماعيلي على صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، علماً بأن مُلاحقه المباشر فريق الأهلي صاحب المركز الثاني يمتلك في رصيده 26 نقطة ولكن لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين.

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