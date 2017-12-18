تصريح ناري من محمد يوسف بخصوص الفريق الفائز بلقب الدوري المصري في الموسم الحالي

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كشف الكابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت عن الفريق الفائز بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك من خلال تصريحاته في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم السابع عشر من شهر ديسمبر الحالي.

حيث أكد الكابتن محمد يوسف من خلال تصريحات له في برنامج خاص مع سيف المذاع على شاشة قناة أون سبورت أن فريق الأهلي هو الفريق الوحيد الذي لديه أفضلية كبيرة للغاية من أجل الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز مع نهاية الموسم الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن فريق الإسماعيلي يسير بخطى ثابتة منذ مطلع الموسم الحالي ولكن الفوز باللقب يحتاج إلي استقرار فني وإداري وهي العوامل المتوفرة لدى النادي الأهلي.

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وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق سموحة في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

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