تعرف على تفاصيل الجلسة الخاصة بين البدري وصالح جمعة

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليومية على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمعه بضيفه فريق سموحة في يوم الأربعاء المقبل.

وعلى هامش مران اليوم الإثنين كشفت مصادر مقربة من الجهاز الفني لفريق الأهلي أن الكابتن حسام البدري قد عقد جلسة خاصة وأخيرة مع النجم الواعد صالح جمعة، وذلك من أجل تحديد مصيره ومستقبله مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة، كما أشارت المصادر أيضاً إلي أن الكابتن حسام البدري طلب من النجم الواعد صالح جمعة ضرورة التركيز بشدة من أجل استعادة مستواه المعهود.

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وفي سياق هذه الجلسة أيضاً وعد الكابتن حسام البدري النجم الواعد صالح جمعة بمنحه الفرصة الكاملة من أجل المشاركة مع الفريق بصفة أساسية في الفترة المقبلة، ولكن وفي الوقت ذاته لن يحدث ذلك إلا في حالة واحدة فقط وهي التزام اللاعب داخل وخارج الملعب، مشدداً أيضاً على أنها سوف تكون الفرصة الأخيرة له رفقة المارد الأحمر قبل الميركاتو الشتوي المقبل.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق سموحة في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

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