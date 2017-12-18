قرار هام من وزارة الداخلية بخصوص الدوري المصري الممتاز

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالي أن وزارة الداخلية قد اتخذت قراراً في غاية الأهمية، وذلك بخصوص مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م وتحديداً الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أكد أن وزارة الداخلية قد وافقت بشكل رسمي على عودة الجماهير المصرية إلي الملاعب من جديد في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك انطلاقاً من الدور الثاني من عمر الموسم الحالي كبداية جديدة ومحاولة لإعادة الأمور إلي نصابها في الملاعب المصرية.

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ولعل هذه الأنباء قد تكون في مصلحة فريق واحد فقط بالدرجة الأولى وهو النادي الأهلي بكل تأكيد، وخاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في مصر إضافة إلي الحضور الجماهيري الغفير من جانب جماهيره في كل مباراة يخوضها الفريق سواء داخل أرضه أو حتى خارج أرضه.

وعلى صعيد آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراته المقبلة والمرتقبة والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق سموحة في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

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