نجم الإسماعيلي السابق يؤكد قدرة المنتخب الوطني على التأهل للدور الثاني من المونديال

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قام حمدي نوح نجم نادي الإسماعيلي سابقاً والمستشار الفني لنادي المقاولون العرب حالياً بالتعليق على المجموعة التي يتواجد فيها المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، إضافة إلي تمني تواجد أربعة نجوم بعينهم ضمن صفوف المنتخب المصري في المونديال.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالي أكد النجم السابق حمدي نوح أن المنتخب المصري قادر على التأهل إلي الدور الثاني من عمر المونديال، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه يتمنى تواجد كلاً من الرباعي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومحمود عبد الرازق شيكابالا إضافة إلي النجم عماد متعب في تشكيلة الفراعنة في المونديال.

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وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن آمال الشعب المصري باتت كبيرة للغاية في التأهل إلي الدور الثاني، وذلك في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات العملاقة على مستوى العالم مثل بطل العالم في النسخة الماضية منتخب ألمانيا أو مثل منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المنتخب المصري من أجل التأهل.

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