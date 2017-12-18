الأهلي يضع نجم الإسماعيلي ضمن أولوياته من أجل ضمه في يناير المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد وضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ضمن أولوياته، وذلك من أجل التعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع المهاجم الكولومبي المتألق دييجو كالديرون لاعب نادي الإسماعيلي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018 من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المفاوضات سوف تكون شاقة مع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، ولكن ربما ما سوف يجعل الأمر سهلاً نوعاً ما هو اللاعب نفسه والذي بات لا يرغب في تجديد عقده مع النادي الإسماعيلي نظراً للعديد من العروض المغرية التي وصلت له في الآونة الأخيرة بعد تألقه اللافت في الموسم الحالي.

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لمباراته المقبلة والمرتقبة والتي سوف تجمعه بضيفه فريق سموحة في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

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