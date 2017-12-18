محمد صلاح في صراع شرس على جائزة أفضل لاعب أفريقي

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بات الفرعون المصري والنجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في صراع شرس وقوي للغاية مع كلاً من الثنائي السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول وأيضاً الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك من أجل الفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الحالي 2017.

ويأتي ذلك بعدما قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالي عن القائمة النهائية التي تتكون من ثلاثة لاعبين، وذلك بعد أن كانت القائمة في البداية مكونة من ثلاثين لاعباً مع العلم بأن الإعلان عن اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الحالي 2017 سوف يتم من خلال حفل في العاصمة الغانية أكرا في اليوم الرابع من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

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ولا شك أن النجم محمد صلاح يُعتبر من أبرز المرشحين من أجل الظفر بالجائزة، وذلك من أجل كل ما حققه في عام 2017 سواء رفقة ناديه الحالي ليفربول أو رفقة ناديه السابق روما الإيطالي أو خاصة رفقة منتخب بلاده مصر، ولكن وفي المقابل سيجد النجم محمد صلاح أيضاً منافسة شرسة من زميله في نادي ليفربول ساديو ماني بعكس ما سوف يكون عليه الحال مع أوباميانغ.

وقد تألق الفرعون محمد صلاح بشكل لافت للغاية في العام الحالي 2017، فمع فريقه ليفربول سجل له منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة 20 هدفاً على مستوى جميع المسابقات، أما مع منتخب بلاده مصر فقد نجح في إيصال أحفاد الفراعنة إلي المونديال بعد غياب دام 28 عاماً عن أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله.

وكان الفرعون المصري محمد صلاح قد انتقل إلي صفوف نادي ليفربول في الصيف الماضي قادماً من صفوف نادي روما الإيطالي وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 42 مليون يورو، مما أثار العديد من التساؤلات حول أحقية النجم محمد صلاح بهذه الأموال الطائلة.

ولكن ومنذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة أثبت الفرعون محمد صلاح أنه يستحق أكثر بكثير من هذه الأموال، ولعل أبرز دليل على ذلك أنه سجل أربعة هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مما جعله متصدراً لجدول ترتيب الهدافين في أقوي دوري في القارة الأوروبية بأكملها.

وإضافة لذلك أيضاً نجح الفرعون محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر نوفمبر الماضي، كما فاز أيضاً بجائزة أفضل لاعب أفريقي والتي تمنحها هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

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