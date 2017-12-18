طلعت يوسف يوجه رسالة قوية إلي لاعبيه قبل مواجهة الأهلي

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تحضيراته اليومية وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين وذلك في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم العشرين من شهر ديسمبر الحالي.

وعلى هامش مران اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من عمر الشهر الحالي طلب الكابتن طلعت يوسف المدير الفني لفريق سموحة من لاعبيه ضرورة تحقيق الانتصار على حساب فريق الأهلي، وخاصة في ظل الوضعية الحالية التي يمر بها المارد الأحمر في الفترة الأخيرة بعد خسارته وتعادله في مباراتين على التوالي.

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وعلى الجانب المقابل واصل فريق الأهلي تحضيراته هو الآخر على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، علماً بأن الكابتن حسام البدري سوف يقوم بالإعلان عن قائمة المباراة في يوم غداً الثلاثاء.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق سموحة في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

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