نجم الأهلي يقترب من العودة من جديد إلي الملاعب بعد تعافيه من الإصابة

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليومية على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق سموحة في مساء يوم الأربعاء المقبل.

وقد أشارت مصادر مقربة من الجهاز الفني لفريق الأهلي بأن الكابتن حسام البدري قد استقر على ضم حارس المرمى الواعد محمد الشناوي إلي قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، وخاصة بعدما تعافى من الإصابة التي كان قد تعرض لها في الآونة الأخيرة في العضلة الضامة، علماً بأن حارس المرمى محمد الشناوي من المتوقع أن يحجز مكانه في التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر من جديد في الفترة المقبلة.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق سموحة في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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