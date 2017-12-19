مرتضى منصور يفتح النار على أعضاء نادي الزمالك

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قام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً بفتح النار على بعض أعضاء نادي الزمالك في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك من خلال قرار حاسم يهدف من خلاله لمحاربة كل أعداء نادي الزمالك بحد تعبيره والراغبين في تدمير وخراب النادي.

حيث قام المستشار مرتضى منصور بإصدار قراراً يمنع تسعة عشر عضواً من دخول نادي الزمالك مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل قام أيضاً بتعليق صور كل الأعضاء التسعة عشر على كل بوابات نادي الزمالك من أجل إعلام الأمن بعدم دخولهم مقر نادي الزمالك تحت أي ظرف من الظروف.

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وقد تكونت قائمة الممنوعين من دخول نادي الزمالك مرة أخرى على النحو التالي: هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك / مجدي العتال / هشام يكن / لؤي دعبس / طارق سليم / أحمد طه / مجدي السيوفي / عاطف أنور / عمر عبد الحليم / مجدي الموصلي / محمد مصطفى / هند بدوي / وليد محمد / خالد عيسوي / طارق طعيمة / ريم مكاوي / سحر مكاوي / سها رضا / سيد نوبي.

وعلى صعيد آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة مديره الفني المونتينيغري نيبوشا لمباراته المقبلة المرتقبة، والتي سوف تجمعه بمُضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة المرتقبة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه فريق الإسماعيلي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 19 نقطة، وذلك في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل إن كل آمال فريق الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز باتت شبه معدومة.