هاني العتال يرد بقوة على قرار حرمانه من دخول نادي الزمالك مرة أخرى

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قام هاني العتال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقاً ونائب رئيس نادي الزمالك حالياً بالرد في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالي على قرار المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والذي أسفر عن حرمانه من دخول مقر نادي الزمالك مرة أخرى رفقة تسعة عشر عضواً من أعضاء نادي الزمالك.

ومن خلال تصريحات صحفية له لصحيفة الأهرام الرياضية المصرية أكد هاني العتال أنه متعجب تماماً من قرار المستشار مرتضى منصور وخاصة بعدما كان الأخير قد أعلن منذ أيام قليلة عن قيامه بفتح صفحة جديدة مع الجميع، مشدداً في الوقت ذاته على أنه يحترم الجمعية العمومية لنادي الزمالك وخاصة بعدما قامت بتعيينه كنائباً لنادي الزمالك في الانتخابات الماضية للنادي.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أنه لا يرغب في الصدام مع المستشار مرتضى منصور أو مع أي أحد آخر داخل نادي الزمالك، مؤكداً بأنه سوف يترك القرار النهائي بيد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، متمنياً في ختام حديثه أن يقوم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بتقديم استقالة جماعية بشكل عاجل حتى يعود الاستقرار إلي نادي الزمالك مرة أخرى.

وعلى صعيد آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراته المقبلة والمرتقبة، والتي سوف تجمعه بمُضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي في محافظة الإسكندرية.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه فريق الإسماعيلي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 19 نقطة، وذلك في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل إن كل آمال فريق الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز باتت شبه معدومة.

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