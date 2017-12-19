النجم الساحلي يضع شرطاً أساسياً من أجل التخلي عن نجمه في يناير المقبل

Advertisements

كشفت صحيفة الأهرام الرياضية المصرية في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة نادي النجم الساحلي التونسي قد وضع شرطاً أساسياً من أجل التخلي عن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمصلحة النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن مجلس إدارة نادي النجم الساحلي قد أكد أنه في حالة أراد النادي الأهلي شراء المهاجم المصري الواعد عمرو مرعي لاعب فريق النجم الساحلي، فيجب عليه أن يقوم بدفع مبلغ مليون دولار أي ما يُعادل مبلغ 18 مليون جنيه مصري تقريباً، ويأتي ذلك في ظل الرغبة الكبيرة التي أبداها مسئولي النادي الأهلي حول رغبتهم في حسم الصفقة.

Advertisements

وعلى صعيد آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمعه بضيفه فريق سموحة في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

إقرأ أيضاً: نجم الأهلي يقترب من العودة من جديد إلي الملاعب بعد تعافيه من الإصابة