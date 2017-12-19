نادر شوقي يحسم الجدل حول مستقبل متعب وغالي في الملاعب

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حسم نادر شوقي وكيل اللاعبين المعروف مستقبل كلاً من النجم الدولي المخضرم عماد متعب.لاعب نادي الأهلي والنجم الدولي المخضرم الآخر حسام غالي لاعب نادي النصر السعودي، وذلك من خلال تصريحات صحفية في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالي.

فمن خلال تصريحاته أكد نادر شوقي أنه يبحث في الوقت الحالي عن عروض من خارج مصر من أجل النجم عماد متعب، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه لن يقوم بالإفصاح عنها سوى في شهر يناير المقبل حينما يحين موعد الميركاتو الشتوي وخاصة في حالة أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي عن رغبته في عدم استمرار متعب مع النادي الأهلي في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

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أما النجم حسام غالي فقد أكد نادر شوقي وجود عرضين له من خارج مصر في الوقت الحالي، ولكنه أشار أيضاً إلي أنه لا يعلم رغبته سواء في البقاء رفقة ناديه الحالي النصر أو الاعتزال بشكل نهائي لكرة القدم أو حتى العودة من جديد إلي مصر، مشدداً في ختام حديثه على أن النجم حسام غالي في حالة عودته إلي مصر سوف يعود إلي النادي الأهلي فقط لا غير.

وعلى صعيد آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمعه بضيفه فريق سموحة في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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