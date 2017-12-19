قرار حاسم من مرتضى منصور بخصوص مشاركة كهربا في ودية أتلتيكو مدريد

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اتخذ المستشار مرتضى منصور قراراً حاسماً للغاية في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك بخصوص مشاركة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الزمالك والمعار حالياً إلي نادي الاتحاد السعودي في المباراة الودية العالمية بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

فمن خلال مداخلة هاتفية للمستشار مرتضى منصور مع برنامج ملعب الشاطر المذاع على شاشة قناة المحور رفقة النجم والإعلامي إسلام الشاطر، أكد المستشار مرتضى منصور أنه في حالة أراد النادي الأهلي الاستعانة بأي لاعب من نادي الزمالك سواء كان محمود عبد المنعم كهربا أو غيره من أجل المشاركة في المباراة الودية أمام فريق أتلتيكو مدريد.

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فإن نادي الزمالك ومجلس إدارة النادي لن يكون لديه أي مانع على الإطلاق وذلك لأن المباراة سوف تُلعب بإسم مصر وليس فقط بإسم النادي الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن العلاقة جيدة للغاية في الوقت الحالي بين كلاً من النادي الأهلي ونادي الزمالك.

هذا ويأتي رد المستشار مرتضى في ظل العديد من الإشاعات التي ترددت في الآونة الأخيرة من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية حول رفض نادي الزمالك الدعوة التي قام مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديمها إلي النجم محمود عبد المنعم كهربا من أجل المشاركة مع المارد الأحمر في المباراة الودية أمام فريق أتلتيكو مدريد.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الودية العالمية بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد في اليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمحافظة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة تأتي تحت شعار السلام ضد الإرهاب وتأكيداً على دور المؤسسات الرياضية في دعم جهود الدولة ومحاربة الإرهاب.

ومن جهته كان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أرسل الدعوة إلي العديد من النجوم واللاعبين العرب من أجل المشاركة رفقة المارد الأحمر في هذه المباراة الودية العالمية، ويأتي على رأس النجوم المدعوة حسام غالي وفهد المولد وعمر عبد الرحمن وأحمد خليل وإسماعيل عبد اللطيف.

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