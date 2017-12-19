وزير الشباب والرياضة يُفجر مفاجأة كبيرة بخصوص مباراة الأهلي مع أتلتيكو مدريد

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قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل في صباح اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك بخصوص المباراة الودية العالمية التي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية الشهر الحالي.

فمن خلال تصريحات له في صباح اليوم الثلاثاء عبر إذاعة الشباب والرياضة أكد المهندس خالد عبد العزيز أن المباراة الودية بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد لن تشهد فقط دعوة بعض النجوم العرب من أجل المشاركة مع فريق الأهلي في المباراة، وإنما سوف تشهد أيضاً دعوة لكبار رجال الدولة من أجل حضور ومشاهدة المباراة من الملعب.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أنه قد عقد اجتماعاً مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وتم الاتفاق بينهما على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه سوف يكون تنسيق كامل بين مجلس إدارة النادي الأهلي وبين وزارة الشباب والرياضة حول تنظيم المباراة.

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمعه بضيفه فريق سموحة في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

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