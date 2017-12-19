تعرف على موعد وأماكن طرح تذاكر مباراة الأهلي مع أتلتيكو مدريد

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تحدث اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي في صباح اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر الحالي عن المباراة الودية العالمية، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في اليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي.

فمن خلال تصريحات له في صباح اليوم عبر إذاعة الشباب والرياضة أكد اللواء شيرين شمس أن النادي الأهلي قد بدأ في عملية طباعة تذاكر المباراة منذ يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من عمر الشهر الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن طرحها سوف يكون انطلاقاً من يوم غداً الأربعاء على أن تكون متوفرة أمام جماهير النادي الأهلي في القاهرة والإسكندرية.

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ومن جهته كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أعلن في يوم أمس الإثنين بشكل رسمي عن أسعار تذاكر هذه المباراة، حيث بلغ سعر تذكرة الدرجة الموحدة مبلغ 25 جنيه كما بلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى الممتازة مبلغ 75 جنيه، أما تذكرة المقصورة الأمامية فقد بلغ سعرها مبلغ 200 جنيه.

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لمباراته المقبلة والمرتقبة والتي سوف تجمعه بضيفه فريق سموحة في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

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