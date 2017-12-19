الأهلي يُبدي رغبته جدياً في التعاقد مع نجم تونسي في يناير المقبل

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كشفت صحيفة الأهرام الرياضية المصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد دخل في مفاوضات مكثفة مع مجلس إدارة نادي النجم الساحلي التونسي، وذلك من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي يرغب وبشدة في التعاقد مع متوسط الميدان التونسي الواعد محمد أمين بن عمر لاعب فريق النجم الساحلي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم بناءً على رغبة من الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي.

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ولعل ما قد يُساعد النادي الأهلي على حسم الصفقة أن اللاعب محمد أمين بن عمر ينتهي عقده مع ناديه الحالي النجم الساحلي في نهاية الموسم الحالي، وهو ما قد يجعل مجلس إدارة نادي النجم الساحلي يبيعه في الميركاتو الشتوي المقبل من أجل الاستفادة منه مادياً بدلاً من رحيله في الصيف المقبل بشكل مجاني.

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمعه بضيفه فريق سموحة في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق لليوم العشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م..

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلي 26 نقطة ولكنه أضاع نقطتين في غاية الأهمية، علماً بأن الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي قد وصل إلي 4 نقاط ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة نجح في الفوز في كليهما فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب وبفارق نقطتين على حساب فريق الإسماعيلي.

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